Размер экрана 82 дюйма, разрешение 3840 × 2160, OLED, угол обзора 178 градусов, цветовой охват DCI-P3 93%, максимальная яркость 1000 нит, контрастность 1400000: 1, HDR 10+, MEMC, Dolby Vision, отклик 6,5 мс время

Четырёхъядерный процессор Cortex A73 MediaTek MT9650 с графическим процессором Mali-G52 MC1

Автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), переменная частота обновления (VRR) позволяет избежать задержек изображения, разрывов и зависаний

4 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ

Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 5.0, 3 x HDMI 2.1 (включая HDMI eARC), 2 x USB, S / PDIF, Ethernet

Поддержка Dolby Atmos, DTS audio, Dolby Audio

Размер экрана 82 дюйма, разрешение 7680 × 4320, OLED, угол обзора 178 градусов, цветовой охват DCI-P3 98%, максимальная яркость 2000 нит, контрастность 1400000: 1, HDR 10+, MEMC, Dolby Vision

Четырёхъядерный (Dual Cortex A73 + Dual Cortex A53) процессор Novatek 72685 с графическим процессором Mali G51 MP4, поддержка 5G

Автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), затемнение по постоянному току, переменная частота обновления (VRR) позволяет избежать задержек изображения, разрывов и зависаний

4 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ

Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 5.0, 3 x HDMI 2.1 (1 для входа 8K, 1 для eARC), 2 x USB, S / PDIF, Ethernet

Поддержка Dolby Atmos, DTS audio, Dolby Audio







Xiaomi представила новый телевизор Mi TV Lux с диагональю 82 дюйма, а также свой первый 8K OLED-телевизор Mi TV Lux Pro с таким же размером экрана. Оба устройства получили технологию компенсации движения MEMC и поддержку Dolby Vision и Dolby Atmos. Модель с индексом Pro также поддерживает 5G, для этого у неё имеется слот для SIM-карты. Она также поставляется с пультом дистанционного, который оснащается модулем NFC для трансляции видео со смартфонов путём прикосновения.Показатель яркости 82-дюймового 8K-телевизора составляет 2000 нит. Он оснащен технологией подсветки Mini LED, которая имеет 960 зон управления светом и технологией управления светом Sharp shadow. Телевизор предлагает 4096 уровней регулировки яркости и широкую цветовую гамму 98%. По бокам у него выдвижная звуковая панель с 8 динамиками.Модель с разрешением 4K получила показатель яркости 1000 нит, широкую цветовую гамму DCI-P3 93% и динамики с 6 модулями. Оба устройства поставляются со специальной версией MIUI и поддержкой голосового ассистента Xiao Ai 3.0.Стоимость Mi TV Lux составляет 1465 долларов, он поступит в продажу в Китае уже сегодня. Телевизор Mi TV Lux Pro оценен в 7330 долларов, а старт его продаж намечен на 21 октября.