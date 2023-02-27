Xiaomi представила новый маршрутизатор BE7000 с поддержкой Wi-Fi 7

Китайский производитель электроники Xiaomi привёз на выставку MWC 2023 новый маршрутизатор BE7000 с поддержкой Wi-Fi 7.Роутер построен на платформе Qualcomm Networking Pro 820, которая обеспечивает высокую производительность и работу нескольких интересных функций. Гаджет оснащён четырёхъядерным процессором Cortex-A73 с частотой 1,5 ГГц и вычислительной мощностью до 28 800 DMIPS, что позволяет ему обеспечивать более высокую скорость и надёжное подключение, чем большинство маршрутизаторов с Wi-Fi 6.Новинка предназначена для потоковой передачи высококачественного видеоконтента или онлайн-игр. Кстати, на корпусе BE7000 расположены 7 антенн, 4 порта 2,5G и разъём USB 3.0.К сожалению, стоимость Xiaomi BE7000 Wi-Fi 7 пока не известна, но, по данным инсайдеров, роутер будет стоить около 1000 юаней (~11 000 рублей).