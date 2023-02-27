Xiaomi представила новый маршрутизатор BE7000 с поддержкой Wi-Fi 7

Фархад

Xiaomi BE7000

Китайский производитель электроники Xiaomi привёз на выставку MWC 2023 новый маршрутизатор BE7000 с поддержкой Wi-Fi 7.

Роутер построен на платформе Qualcomm Networking Pro 820, которая обеспечивает высокую производительность и работу нескольких интересных функций. Гаджет оснащён четырёхъядерным процессором Cortex-A73 с частотой 1,5 ГГц и вычислительной мощностью до 28 800 DMIPS, что позволяет ему обеспечивать более высокую скорость и надёжное подключение, чем большинство маршрутизаторов с Wi-Fi 6.

Xiaomi BE7000

Новинка предназначена для потоковой передачи высококачественного видеоконтента или онлайн-игр. Кстати, на корпусе BE7000 расположены 7 антенн, 4 порта 2,5G и разъём USB 3.0.

К сожалению, стоимость Xiaomi BE7000 Wi-Fi 7 пока не известна, но, по данным инсайдеров, роутер будет стоить около 1000 юаней (~11 000 рублей).

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+38
МореСочи
А разве в роутерах не так, что скорость режет по самому медленному подключению?
Да и у кого сейчас такие скорости на мобилках/ компьютерах есть?
Только на «недалёкое будущее» вложение…
Вчера в 20:32
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