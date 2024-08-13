Xiaomi представила новый очиститель воздуха MIJIA Air Purifier 5. Он избавит вас от аллергии

Фархад
Xiaomi

Китайский бренд Xiaomi выпустил новый умный очиститель воздуха MIJIA Air Purifier 5 с активным мониторингом пыли.

Xiaomi MIJIA Air Purifier 5 предлагает сразу несколько топовых функций, включая мониторинг пыли, визуализацию состояния воздуха, сведения об изменениях в крупных частицах и общее состояние загрязнения окружающей среды. Всё это выводится в режиме реального времени на цветном ЖК-диплее. Разумеется, всю информацию также можно просмотреть в приложении Mi Home.

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Xiaomi

Xiaomi утвреждает, что MIJIA Air Purifier 5 устраняет 98% аллергенов пыльцы и 99,98% частиц PM10 всего за час активной работы. Комплектного фильтра должно хватить на год активного пользования. Ещё один плюс — относительно тихая работа. На максимальном уровне очистки уровень шума составляет всего 30,1 дБ.

Пока Xiaomi MIJIA Air Purifier 5 продаётся только в Китае по цене 999 юаней (~12 500 рублей), но скоро он появится и на местных маркетплейсах.
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Источник:
GizmoChina
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