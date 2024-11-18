Xiaomi представила новый ультратонкий пауэрбанк





Его размеры не больше современного смартфона, а вес всего 93 грамма. Его размеры не больше современного смартфона, а вес всего 93 грамма. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Аксессуар с длинным названием Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000 mAh уже появился на сайте бренда. Его главное преимущество — сверхтонкий корпус. Габариты новинки: 113×53×10 мм, при весе 93 грамма. Внешнюю схожесть со смартфонами подчеркивает не только прямоугольный форм-фактор, но и наличие единственного зарядного порта USB-C на нижней грани.Производитель заявляет, что внешний аккумулятор обладает выходной мощностью до 20 Вт. Так, чтобы зарядить Xiaomi 14 до 40%, потребуется всего 30 мин, за то же время Xiaomi 14 Ultra пополнит свой запас до 37 %. При использовании сетевого адаптера на 18 Вт Ultra Slim Power Bank заряжается по полной за 1,75 часа.Стоит отметить, что емкость, указанная в названии, может сбить с толку. В описании устройства числятся два значения: номинальное — 19,1 Вт·ч и «типичное» — 19,4 Вт·ч. При рабочем напряжении 3,88 В они дают 4900 и 5000 мА·ч соответственно; при 5 В и 2,4 А емкость падает до 2700 мА·ч.Дата выхода и стоимость пауэрбанка пока не названы.