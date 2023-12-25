Xiaomi представила переходник, которая превращает обычные гаджеты в умные

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Xiaomi Smart Plug 2 позволяет управлять подключенными устройствами голосом или через приложение, даже если раньше они этого не умели. Пока новинка поступила на европейский рынок.Одно из немаловажных плюсов Xiaomi Smart Plug 2 — универсальность и простота в обращении. В отличие от розеток для умного дома, его не нужно монтировать в стену — гаджет служит сетевым переходником для обычной техники. На выбор дается два способа дистанционного управления: через Google Ассистента или в приложении Mi Home.Помимо включения и выключения Xiaomi Smart Plug 2 собирает статистику потребляемой энергии, которую можно посмотреть со смартфона. Также есть возможность задать расписание работы прибора или выставить таймер отключения. Впрочем, последним можно воспользоваться вручную, с кнопки на корпусе переходника — будет работать даже если интернет внезапно отключили.У Xiaomi Smart Plug 2 есть встроенная память. Так заданные конфигурации таймера не сбросятся если в доме отключили свет или «умный» переходник потребовался в другой комнате. В случае перегрева или перебоев в напряжении, встроенная система безопасности оповестит хозяина о неполадке через уведомление на смартфоне.Пока известно, что новинка появилась в Испании, Италии и других странах Европы по цене €15 (~1,5 тыс руб).