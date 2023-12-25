Xiaomi представила переходник, которая превращает обычные гаджеты в умные

Артем
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Xiaomi Smart Plug 2 позволяет управлять подключенными устройствами голосом или через приложение, даже если раньше они этого не умели. Пока новинка поступила на европейский рынок.

Одно из немаловажных плюсов Xiaomi Smart Plug 2 — универсальность и простота в обращении. В отличие от розеток для умного дома, его не нужно монтировать в стену — гаджет служит сетевым переходником для обычной техники. На выбор дается два способа дистанционного управления: через Google Ассистента или в приложении Mi Home. 

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Помимо включения и выключения Xiaomi Smart Plug 2 собирает статистику потребляемой энергии, которую можно посмотреть со смартфона. Также есть возможность задать расписание работы прибора или выставить таймер отключения. Впрочем, последним можно воспользоваться вручную, с кнопки на корпусе переходника — будет работать даже если интернет внезапно отключили.

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У Xiaomi Smart Plug 2 есть встроенная память. Так заданные конфигурации таймера не сбросятся если в доме отключили свет или «умный» переходник потребовался в другой комнате. В случае перегрева или перебоев в напряжении, встроенная система безопасности оповестит хозяина о неполадке через уведомление на смартфоне.

Пока известно, что новинка появилась в Испании, Италии и других странах Европы по цене €15 (~1,5 тыс руб).
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Dmitriy
+814
Dmitriy
Ну прошлые творения были компактнее, чем эти набалдашники. А поскольку китайские розетки. и вилки у нас мало в ходу, я лично предпочитаю брать варианты под евровилку и розетку сразу, причем в разы компактнее, круглые.
Сегодня в 10:29
#
+798
Paspartu
Чет не понял, в чем отличие от миллиона других умных розеток
Сегодня в 10:48
#
+274
Gandalf2021 Paspartu
Обычная реклама стандартной умной розетки подаётся как технологический прорыв…
26 минут назад
#
kardigan
+3335
kardigan
Дома стоит разетка от Aqara . Глобус ей включаю. Настраивается и имеет сценарии, а так же встраивается в приложение Дом. Не вижу никакой разницы между ними. Одна круглая, вторая квадратная.
2 часа назад в 12:08
#