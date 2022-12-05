Xiaomi представила премиальную электронную книгу со стилусом
Артем Фунтиков —
Устройство получило 10,3-дюймовый экран и поддерживает до 4096 уровней нажатия электронного пера.
О новинке рассказал зарубежный сайт My Drivers. Без предварительной рекламы, компания Xiaomi выпустила электронную книгу премиум-класса. Xiaomi Note снабдили экраном с электронными чернилами диагональю 10,3 дюйма и электромагнитным стилусом. Благодаря распознаванию до 4096 уровней нажатия, устройство предназначено не только для чтения, но и позволяет вносить заметки и делать зарисовки с высокой точностью.
Из предустановленных приложений, адаптированных специально под электронную книгу, производитель выделяет WeChat Reading, Duokan Reading, Bilibili Comics и WPS. Импорт текстовых файлов доступен в формате epub, txt, pdf и другие (какие именно производитель не уточняет).
Xiaomi Note поддерживает двухдиапазонное соединение по Wi-Fi (2,4/5 ГГц), имеет 3 ГБ оперативной, 64 ГБ внутренней памяти, встроенную подсветку и аккумулятор ёмкостью 3000 мА•ч. Также в комплект входит защитный чехол.
Новинка доступна для предзаказа на торговой площадке JD по цене около 360 долларов.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
0
Подарите мне такую вещь)
2 часа назад в 10:15
Ответить#