Xiaomi представила премиальную электронную книгу со стилусом

Устройство получило 10,3-дюймовый экран и поддерживает до 4096 уровней нажатия электронного пера.О новинке рассказал зарубежный сайт My Drivers. Без предварительной рекламы, компания Xiaomi выпустила электронную книгу премиум-класса. Xiaomi Note снабдили экраном с электронными чернилами диагональю 10,3 дюйма и электромагнитным стилусом. Благодаря распознаванию до 4096 уровней нажатия, устройство предназначено не только для чтения, но и позволяет вносить заметки и делать зарисовки с высокой точностью.Из предустановленных приложений, адаптированных специально под электронную книгу, производитель выделяет WeChat Reading, Duokan Reading, Bilibili Comics и WPS. Импорт текстовых файлов доступен в формате epub, txt, pdf и другие (какие именно производитель не уточняет).Xiaomi Note поддерживает двухдиапазонное соединение по Wi-Fi (2,4/5 ГГц), имеет 3 ГБ оперативной, 64 ГБ внутренней памяти, встроенную подсветку и аккумулятор ёмкостью 3000 мА•ч. Также в комплект входит защитный чехол.Новинка доступна для предзаказа на торговой площадке JD по цене около 360 долларов.