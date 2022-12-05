Xiaomi

Xiaomi представила премиальную электронную книгу со стилусом

Артем
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Устройство получило 10,3-дюймовый экран и поддерживает до 4096 уровней нажатия электронного пера. 

О новинке рассказал зарубежный сайт My Drivers. Без предварительной рекламы, компания Xiaomi выпустила электронную книгу премиум-класса. Xiaomi Note снабдили экраном с электронными чернилами диагональю 10,3 дюйма и электромагнитным стилусом. Благодаря распознаванию до 4096 уровней нажатия, устройство предназначено не только для чтения, но и позволяет вносить заметки и делать зарисовки с высокой точностью. 

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Из предустановленных приложений, адаптированных специально под электронную книгу, производитель выделяет WeChat Reading, Duokan Reading, Bilibili Comics и WPS. Импорт текстовых файлов доступен в формате epub, txt, pdf и другие (какие именно производитель не уточняет).

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Xiaomi Note поддерживает двухдиапазонное соединение по Wi-Fi (2,4/5 ГГц), имеет 3 ГБ оперативной, 64 ГБ внутренней памяти, встроенную подсветку и аккумулятор ёмкостью 3000 мА•ч. Также в комплект входит защитный чехол.

Новинка доступна для предзаказа на торговой площадке JD по цене около 360 долларов.
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Источник:
My Drivers
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Комментарии

John Doe
+638
John Doe
И писать на этой штуке так же комфортно, как ручкой на бумаге, без лагов? Если нет, то неинтересно.
2 часа назад в 09:57
#
kardigan
+2922
kardigan John Doe
Если как apple pencil, тогда хорошо было бы. Но всё равно , сколько бы не пользовался карандашём, чувствуется дискомфорт-ну не то это.. тактильные ощущения от стекла ..
2 часа назад в 10:00
#
kardigan
+2922
kardigan
Нехилый органийзер такой получился. Синхронезируется с телефоном , или только с компьютером?
2 часа назад в 09:57
#
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