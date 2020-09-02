





Xiaomi выпустила проводные наушники под брендом Redmi за 5 долларов. Продажи новинки стартуют с 7 сентября в интернет-магазинах Mi и офлайновых розничных сетях Индии.Эти наушники стали самым дешевым аудипродуктом Xiaomi. До этого их место занимали Mi Earphones Basic, которые то же продавались примерно за 5 долларов. Судя по всему, в линейки проводных наушников китайского бренда останется оба гаджета, поскольку последние всё еще доступны для заказа в интернет-магазине Mi.com.Новинка оснащается 10-миллиметровыми драйверами и может похвастаться сертификацией Hi-Res Audio. Напомним, такой сертификат получают устройства которые способны воспроизводить звук на частотах выше 20 кГц.Тыльная сторона наушников оборудована магнитами. У наушников имеется микрофон и небольшой пульт с кнопкой для ответа на входящие вызовы и управления воспроизведением. Для подключения к смартфону или плееру используется стандартный разъем 3,5 мм.Вес новинки составляет около 13 г, а общая длина кабеля — 1,25 м. Наушники поставляются с тремя наборами силиконовых насадок и будут доступны в трех цветовых решениях: черном, красном и синем.