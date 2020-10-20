





В Китае анонсированы новые смарт-часы Xiaomi. Они получили название Mi Watch Color Sports Edition, яркий дизайн и встроенный пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови.Модель оснащена круглым циферблатом с OLED-экраном диагональю 1,39 дюйма, поддерживающим постоянную работу без выключения на протяжении максимум 16 суток. В часах установлен модуль GPS для отслеживания местоположения, Bluetooth для сопряжения со смартфоном, NFC-модуль для бесконтактных платежей и аккумулятор ёмкостью 420 мАч, от которого питается вся начинка. Корпус часов может быть чёрным белым или синим, а цвет ремешка — на выбор один из шести.Модель можно использовать в качестве фитнес-аксессуара. Она измеряет пульс, следит за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, подсчитывает шаги и преодолённую дистанцию, показывает количество сожжённых калорий и т. п. Поддерживает 120 видов циферблатов с разным дизайном и 117 видов спортивных тренировок.Часы Mi Watch Color Sports Edition будут продаваться в Китае с 1 ноября за 699 юаней (около 8150 рублей), однако на старте продаж их можно приобрести со скидкой за 649 юаней. Будет ли эта новинка поставляться в другие страны, пока неизвестно.