Компания Xiaomi начала сбор финансирования для выпуска умного насоса MOJIETU Lightning-A Smart & Portable Tire Inflator. Подобные гаджеты у неё уже есть, но на этот раз она подготовила нечто особенное.
Этот насос можно использовать для накачки всего, что накачивается: мячей, надувных матрасов, детских бассейнов, велосипедных, самокатных и автомобильных камер и тому подобного.
В насос встроен манометр, благодаря которому накачивание производится ровно до заданного давления. Воздух вкачивается без усилий со стороны пользователя по принципу компрессора — с помощью мотора, который питается от аккумулятора ёмкостью 2600 мАч. Накачка автомобильного колеса занимает примерно 9 минут, при этом зарядки должно хватить на четыре колеса. В сравнении с предыдущими моделями, скорость закачки воздуха увеличена (при этом слегка увеличились габариты насоса). В насос также встроен фонарик для того, чтобы в ночное время водители могли видеть стоящий автомобиль, а для экстренных ситуаций предусмотрена кнопка SOS, включающая громкую сирену.
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Колесо — небольшая производительность при высоком давлении (в районе 2 атм)
Матрас (лодка) — большая производительность при низком давлении (около 0.2 атм)
Это разные насосы. Один и тот же не сможет.
Ещё бы качество и долговечность были на уровне, то было бы супер.