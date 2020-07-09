











Компания Xiaomi начала сбор финансирования для выпуска умного насоса MOJIETU Lightning-A Smart & Portable Tire Inflator. Подобные гаджеты у неё уже есть, но на этот раз она подготовила нечто особенное.Этот насос можно использовать для накачки всего, что накачивается: мячей, надувных матрасов, детских бассейнов, велосипедных, самокатных и автомобильных камер и тому подобного.В насос встроен манометр, благодаря которому накачивание производится ровно до заданного давления. Воздух вкачивается без усилий со стороны пользователя по принципу компрессора — с помощью мотора, который питается от аккумулятора ёмкостью 2600 мАч. Накачка автомобильного колеса занимает примерно 9 минут, при этом зарядки должно хватить на четыре колеса. В сравнении с предыдущими моделями, скорость закачки воздуха увеличена (при этом слегка увеличились габариты насоса). В насос также встроен фонарик для того, чтобы в ночное время водители могли видеть стоящий автомобиль, а для экстренных ситуаций предусмотрена кнопка SOS, включающая громкую сирену.Xiaomi будет продавать MOJIETU Lightning-A Smart & Portable Tire Inflator приблизительно за 50 долларов, что составляет около 3500 рублей. Поставки должны начаться в августе. В комплекте, помимо кабеля для зарядки, шланга и собственно насоса, будут находиться адаптеры для различных видов ниппелей и игла для накачки мечей. Масса насоса вместе с сумочкой — около полукилограмма.