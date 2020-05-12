



Компания Xiaomi выпустила новую флагманскую модель POCO F2 Pro. Этот смартфон получил процессор Snapdragon 865 с жидкостным охлаждением. Производительность была увеличена на 25% благодаря 8-ядерному чипу Kryo 585 и графическому модулю Adreno 650, что обеспечивает отличное быстродействие. Чипсет дополняет высокоскоростная оперативная память LPDDR5 и накопитель с файловой системой UFS 3.1.



С системой жидкостного охлаждения LiquidCool Technology 2.0 смартфон POCO F2 Pro получил испарительную камеру и несколько теплообменников, состоящих из слоёв графита и графена. Это решение позволяет охлаждать ключевые компоненты, в том числе чипсет и поверхность корпуса, благодаря чему производительность смартфона при работе с ресурсоёмкими приложениями не снижается. Смартфон прошёл сертификацию игровой производительности TÜV Rheinland High Gaming Performance, поддерживает расширенный динамический диапазон HDR, позволяющий дисплею воспроизводить детали как на тёмных, так и на светлых участках изображения.







POCO F2 Pro получил встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 на передней и задней панелях корпуса. Смартфон имеет AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с контрастностью до 5 000 000:1 и яркостью до 500 нит (в нормальном режиме) и до 800 нит (в режиме повышенной яркости HBM). Кроме того, экран получил сертификат качества Full Care Display Certification от компании TÜV Rheinland, поддержку технологии HDR10+, технологию снижения яркости (DC dimming) и режим повышенной яркости Sunlight Mode 2.0. Благодаря пользовательским настройкам цветовой схемы можно создавать свои собственные варианты оформления экрана.







В состав основной 4-х модульной камеры POCO F2 Pro вошли: камера 64 Мп с сенсором Sony IMX686, сверхширокоугольный 13 Мп модуль для съёмки пейзажей и больших групповых портретов, макрокамера 5 Мп для съёмки с близкого расстояния и модуль 2 Мп для определения глубины сцены и создания эффекта боке. Основная камера снимает видео с разрешением 8K (24 fps) и 4K (60 fps). Режим профессиональной съёмки предоставляет расширенный контроль над фокусировкой и экспозицией, позволяя делать фотографии и видеоролики в разных условиях освещенности.



Для съёмки автопортретов POCO F2 Pro оснащён выдвигающейся фронтальной камерой на 20 Мп с многоцветным индикатором, которая не уменьшает площадь экрана. Фронтальная камера поддерживает режим slow-motion для съёмки видео со скоростью 120 fps.



Активная работа в течение дня обеспечивается за счёт батареи ёмкостью 4 700 мА·ч. Технология быстрой зарядки с мощностью 30 Вт позволяет за полчаса пополнить заряд на 64%, а за 62 минуты — на 100%.







Поддержка стандарта Wi-Fi 6 обеспечивает POCO F2 Pro высокую скорость работы в беспроводных сетях — до 9,6 Гбит/с, что почти втрое быстрее, чем Wi-Fi 5.



Смартфоны будут доступны в нескольких цветовых и стилистических вариантах: серый, пурпурный, синий и белый. Пурпурный и серый модели имеют матовое антибликовое покрытие корпуса. Покупатели могут приобрести POCO F2 Pro по цене 499 долларов США за версию 6 + 128 ГБ. Товар доступен в онлайн-магазинах Banggood, Gearbest и AliExpress.







