Xiaomi представила стиральную машинку, которая экономит время и деньги

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Компактный помощник за адекватные деньги.Каталог умных бытовых устройств Xiaomi пополнила Mijia Essence Wash — стиральная и сушильная машина с технологией быстрой стирки. По словам производителя, она способна отстирать до 10 кг белья всего 36 минут, что почти в два раза быстрее аналогичных устройств сторонних производителей. Кроме того, ее ускоренная работа позволяет сэкономить до 33% воды и 40% электроэнергии.У Xiaomi Mijia Essence Wash ультратонкий корпус, барабан диаметром 525 мм и двигатель с прямым приводом, что обеспечивает тихую и стабильную работу. Также поддерживается высокотемпературная очистка при температуре 95 °C.Внутри машинки стоит высокоточный температурный датчик, который контролирует процесс сушки в реальном времени. Низкотемпературный режим создает щадящие условия для белья в диапазоне от 55 °C до 65 °C, при этом скорость ветра 14,5 м/с сократит время сушки.Управляется Xiaomi Mijia Essence Wash удаленно через приложение Mijia или при помощи голосового ассистента XiaoAi.Пока новинка доступна в Китае по цене от $300 (~ 27 тыс руб). Ждем скорейшего появления на AliExpress