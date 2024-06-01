Xiaomi представила стиральную машинку, которая экономит время и деньги

Артем
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Компактный помощник за адекватные деньги.

Каталог умных бытовых устройств Xiaomi пополнила Mijia Essence Wash — стиральная и сушильная машина с технологией быстрой стирки. По словам производителя, она способна отстирать до 10 кг белья всего 36 минут, что почти в два раза быстрее аналогичных устройств сторонних производителей. Кроме того, ее ускоренная работа позволяет сэкономить до 33% воды и 40% электроэнергии. 

У Xiaomi Mijia Essence Wash ультратонкий корпус, барабан диаметром 525 мм и двигатель с прямым приводом, что обеспечивает тихую и стабильную работу. Также поддерживается высокотемпературная очистка при температуре 95 °C.

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Внутри машинки стоит высокоточный температурный датчик, который контролирует процесс сушки в реальном времени. Низкотемпературный режим создает щадящие условия для белья в диапазоне от 55 °C до 65 °C, при этом скорость ветра 14,5 м/с сократит время сушки. 

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Управляется Xiaomi Mijia Essence Wash удаленно через приложение Mijia или при помощи голосового ассистента XiaoAi.

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Пока новинка доступна в Китае по цене от $300 (~ 27 тыс руб). Ждем скорейшего появления на AliExpress
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+1404
tellurian
Время зависит от программы. У меня в сеть быстрая стирка 30 минут. А есть от часа и больше. Зависит от степени загрязнения.
Как в анекдоте, с какой скоростью вы печатаете на клавиатуре? 😂
час назад в 11:46
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