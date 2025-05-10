Xiaomi представила ТВ-приставки Smart TV Box 5 и 5 Max — опять лучшие в своём сегменте

Китайская компания Xiaomi расширила линейку медиаустройств, представив две новые Android-приставки — Smart TV Box 5 и Smart TV Box 5 Max. Обе модели ориентированы на повышение качества домашних развлечений, но отличаются техническими характеристиками, что позволяет пользователям выбрать вариант под свои потребности и бюджет. Устройства уже доступны для предзаказа в Китае, глобальный релиз пока не анонсирован.
Обе приставки построены на базе процессора с 4 ядрами ARM Cortex-A55, который обеспечивает высокую скорость обработки данных и энергоэффективность. Это позволяет устройствам справляться с задачами вроде потоковой передачи видео в 4K, запуска игр и работы с ресурсоёмкими приложениями. Новинки работают под управлением HyperOS — обновлённой фирменной операционной системы Xiaomi, которая предлагает оптимизированный интерфейс, глубокую интеграцию с экосистемой умного дома (например, управление лампами, камерами или роботами-пылесосами) и регулярные обновления безопасности.
Младшая модель оснащена 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища — этого достаточно для хранения нескольких фильмов и сериалов, а также использования базовых приложений. Старшая версия получила улучшенную конфигурацию 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ в накопителе, что делает её пригодной для геймеров и пользователей, работающих с тяжёлым медиаконтентом. Обе приставки поддерживают голосовое управление через ассистента XiaoAi, который понимает команды на китайском языке: от поиска контента до регулировки громкости и управления умными устройствами.
Качество изображения и звука
Xiaomi сделала ставку на качественный мультимедийный опыт. Обе приставки поддерживают разрешение 4K (3840×2160 пикселей) с частотой обновления до 60 Гц, что гарантирует плавную картинку в динамичных сценах. Технологии Dolby Vision и HDR10+ обеспечивают глубокую цветопередачу и высокую контрастность, адаптируя изображение к возможностям телевизора. Звуковая составляющая также проработана: поддержка Dolby Atmos и DTS: X создаёт эффект объёмного звучания, что особенно оценят владельцы домашних кинотеатров.
Интерфейсы и подключение
Для стабильного интернет-соединения устройства оснащены модулем Wi-Fi 6, который обеспечивает скорость до 9,6 Гбит/с и снижает задержки при потоковой передаче, даже если к сети подключено несколько гаджетов. Модуль Bluetooth 5.2 позволяет подключать беспроводные наушники, колонки или геймпады без потери качества сигнала. Из физических разъёмов присутствуют HDMI 2.1 для подключения к телевизору, USB 3.0 для внешних накопителей и порт Ethernet для проводного интернета.
Цена и доступность
Базовая модель Smart TV Box 5 стартует с цены 299 юаней (около 3400 рублей), а версия Smart TV Box 5 Max оценивается в 499 юаней (примерно 5700 рублей). Аналогичные приставки от конкурентов, такие как Amazon Fire TV Stick 4K Max или NVIDIA Shield, стоят в несколько раз дороже, что делает новинки Xiaomi привлекательным выбором. Пока компании не раскрыла планы по выходу устройств за пределы Китая, но учитывая общемировую популярность бренда, можно ожидать их появления в других странах.
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