Xiaomi представила ТВ-приставки Smart TV Box 5 и 5 Max — опять лучшие в своём сегменте





Китайская компания Xiaomi расширила линейку медиаустройств, представив две новые Android-приставки — Smart TV Box 5 и Smart TV Box 5 Max. Обе модели ориентированы на повышение качества домашних развлечений, но отличаются техническими характеристиками, что позволяет пользователям выбрать вариант под свои потребности и бюджет. Устройства уже доступны для предзаказа в Китае, глобальный релиз пока не анонсирован.

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