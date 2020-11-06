













Xiaomi представила обновленную версию ТВ-приставки — Mi Box 4S Pro. Устройство получило поддержку воспроизведения видео в разрешении 8K.Что касается характеристик, новинка в белом корпусе получила накопитель на 16 ГБ, 2 ГБ ОЗУ, процессор AMLogic Cortex-A53 с графикой Mali-450. Устройство поставляется с предустановленной версией Android TV и оболочкой MIUI. Возможно, Mi Box 4S Pro для европейских рынков выйдет с «чистой» версией операционной системы.Среди других особенностей: поддержка HDMI 2.1, голосовое управление, Bluetooth-пульт. Также имеется порт USB, но его версию производитель не озвучил.Продажи Xiaomi Mi Box 4S Pro уже начались в Китае. Стоимость ТВ-приставки составляет 399 юаней, а это около 5000 рублей по текущему курсу. О выходе международной версии пока неизвестно. Как сообщает сайт Android Authority, представитель компании сообщил, что «на данный момент нет глобальных планов, которыми можно было бы поделиться».