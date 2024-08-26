Xiaomi представила «умную» лампу, которая реагирует на присутствие человека

Артем
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Гаджет с длинным названием Xiaomi Mijia Desktop Learning Light Pro сам включит и отрегулирует яркость освещения.

Согласно описанию, лампа имеет цветовую температуру 4000K, насыщенность цвета Rg 100, индекс качества цвета CQS 94, индекс цветопередачи Ra97, а также пониженный уровень синего спектра. Устройство оснастили двухступенчатой стойкой и тремя слоями светодиодных элементов, которые захватывают до 1,2 м рабочего пространства на столе.

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«Умные» функции включают в себя радар — если подойти к столу, свет автоматически включается и гаснет, когда человек уходит. А адаптивная подсветка подстраивается под окружающее освещение в режиме реального времени, делая свет оптимальным для глаз. Впрочем, все эти настройки можно подкрутить в ручную или через фирменное приложение. 

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Пока Xiaomi Mijia Desktop Learning Light Pro готовится к сбору средств, который пройдет с 28 августа по 11 сентября. Для поддержавших проект, лампа обойдется 469 юаней (~6 тыс руб). В рознице цена составит 499 юаней (6,5 тыс руб).

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Источник:
Xiaomi Youpin
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