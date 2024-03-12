Xiaomi представила «умный» и компактный кондиционер. Летом без такого никак

Артем
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Сплит-система поддерживает комфортную температуру и влажность в доме, умеет направлять поток воздуха на определенный уровень комнаты или равномерно распределять по всему помещению.

Новинка получила длинное название Mijia Natural Wind 2HP. Помимо компактных габаритов плюс кондиционера в атмосферостойких материалах. Они значительно дольше защищают устройство от пожелтения и деформации корпуса. Мощности хватает для работы в помещении площадью от 20 до 30 квадратных метров. Регулировка температуры плавная — шагом в 0,5 ℃. 

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Кроме того, Mijia Natural Wind 2HP имеет встроенный датчик влажности и учитывает наличие увлажнителя в доме, благодаря интеграции с «умным» домом через приложение. 

Трехмерный дефлектор Mijia Natural Wind 2HP расщепляет плотный поток воздуха и имеет несколько режимов: окружающий, занавес и ковровый (Surround Wind, Canopy Wind и Carpet Wind). Так можно выбрать уровень охлаждения или нагрева. Например, только под потолком или наоборот возле пола. 

Пока что новинка доступна только для предзаказа в Китае по цене 473 доллара (~42 900 рублей). Надеемся, что ближе к лету устройство появится на AliExpress или у российских ретейлеров.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+891
Paspartu
Установил два сплита Viomi Cross.
Тоже вроде как норм по функциям и умному дому.
час назад в 14:27
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