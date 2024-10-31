Xiaomi представила умный кулер с MagSafe и RGB-подсветкой. Геншин на iPhone выходит на новый уровень?

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Новинка с довольно простым названием Xiaomi Magnetic Cooling Clip представляет собой умную систему охлаждения для смартфонов. Такой девайс будет особенно полезен любителям мобильных игр.Внутри девайса установлен вентилятор мощностью 30 Вт, который вращается со скоростью 6300 об/мин. Семь алюминиевых лопастей способны снизить температуру устройства до 0 °C всего за 25 секунд, а в идеальных условиях — может достичь точки замерзания при -10 °C.Аксессуар использует алгоритм отслеживания температуры поверхности смартфона для автоматической регулировки охлаждения. Кроме того, он предлагает четыре режима RGB-подсветки и полное управление через приложение Mi Home. В нём можно настроить параметры охлаждения и отлеживать работу гаджета в режиме реального времени.Помимо магнитного крепления, совместимого с MagSafe, Xiaomi предусмотрела зажимы, поэтому система охлаждения подходит для любых смартфонов и планшетов. Время автономной работы не раскрывается, но сам кулер поддерживает зарядку QC3.0 и Xiaomi PD мощностью 20 Вт.Xiaomi Magnetic Cooling Clip уже доступен для предзаказа в Китае за 199 юаней (~$28).