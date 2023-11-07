Xiaomi представила «умный» замок, который озадачит любого грабителя

Xiaomi Smart Door Lock 2 предлагает 6 уровней защиты и ряд вариантов бесшумного открытия двери.
Дизайн гаджета выполнен в виде длинной черной панели, которая устанавливается на дверь снаружи помещения. Привычная поворотная ручка отсутствует — все действия выполняют сенсорные клавиши, подающие сигнал внутреннему механизму. Помимо заданного пароля в квартиру можно попасть по отпечатку пальца, NFC-метке, через Bluetooth-соединение или с помощью электронного ключа.
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Smart Door Lock 2 работает в связке с фирменным приложением Mijia, которое оповестит хозяина при любой попытке незаконного проникновения. Встроенных аккумуляторов хватит на год, а их последующая замена входит в программу трехлетней гарантии от производителя.
Пока гаджет доступен для предзаказа в Китае по цене 1299 юаней (~16 тыс рублей), но вскоре после официального релиза, скорее всего, появится и на AliExpress.
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