Компания Xiaomi анонсировала новое устройство для «умного» дома, которое представляет собой смесь смарт-колонки и планшета. Смарт-дисплей получил название Mi Ai Touchscreen Speaker Pro 8.Гаджет получил 8-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1280 × 800 точек. В верхней части экрана встроена камера для видеозвонков. В качестве базы используется качественная акустическая система с 50,8-миллиметровым 10-ваттным излучателем и тремя сабвуферами. По словам производителя, имеется поддержка звука DTS.Xiaomi Mi Ai Touchscreen Speaker Pro 8 поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Помимо этого, устройство поддерживает смартфоны под управлением iOS и Android. Сообщается, что в гаджет встроен интеллектуальный помощник Xiaomi XiaoAI. Mi Ai Touchscreen Speaker Pro 8 умеет взаимодействовать с другой техникой «умного» дома, в том числе смарт-ТВ, камеры наблюдения, «умные» замки и лампочки, климатические системы и прочее.Новинка также может использоваться в качестве Bluetooth-спикера, цифровой фоторамки, будильника и стационарного планшета. Очевидно, что дизайнеры компании вдохновлялись устройствами Google Nest. Цена Xiaomi Mi Ai Touchscreen Speaker Pro 8 составит приблизительно 86 долларов, а в продажу он поступит 18 декабря.