Xiaomi Android

Xiaomi представит конкурента iPhone 14 уже летом. Говорят, камера будет топ🔝🔥

Денис
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Компания Xiaomi объявила о сотрудничестве с производителей комплектующих для фотокамер Leica. Совместными усилиями они создадут флагманский смартфон, который будет презентован в июле текущего года. Об этом сообщает Engadget. 

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Xiaomi — не первая китайская компания, оформившая партнерство с производителем камер для выпуска флагмана. В 2020 году Vivo заключила партнерство с Sony, а Nokia с Zeiss. 

С Leica также работает Huawei. А эта компания в последние годы является лидером по качеству мобильной фотографии. Революционным для рынка смартфонов стал P20 Pro с перископическим зумом и ночной съемкой. 

Этому смартфону придется конкурировать с модельным рядом iPhone 14. Ранее стало известно, что в них будет увеличен блок камеры, а значит и сама оптика окажется усовершенствованной. Недавно в сети также появилась информация о возможной дате презентации устройств. Кажется, в этом году мы снова увидим дуэль фотофлагманов. 

В России также начались продажи смартфона Xiaomi 12 Pro. Цены кусаются — Android-смартфон стоит почти по цене iPhone 13 Pro Max. 


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Источник:
Engadget
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Комментарии

+96
jhon69
Ценообразование на уровне дибилизма!
50 минут назад
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