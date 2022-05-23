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Xiaomi представит конкурента iPhone 14 уже летом. Говорят, камера будет топ🔝🔥
Денис Марков —
Компания Xiaomi объявила о сотрудничестве с производителей комплектующих для фотокамер Leica. Совместными усилиями они создадут флагманский смартфон, который будет презентован в июле текущего года. Об этом сообщает Engadget.
Xiaomi — не первая китайская компания, оформившая партнерство с производителем камер для выпуска флагмана. В 2020 году Vivo заключила партнерство с Sony, а Nokia с Zeiss.
С Leica также работает Huawei. А эта компания в последние годы является лидером по качеству мобильной фотографии. Революционным для рынка смартфонов стал P20 Pro с перископическим зумом и ночной съемкой.
Этому смартфону придется конкурировать с модельным рядом iPhone 14. Ранее стало известно, что в них будет увеличен блок камеры, а значит и сама оптика окажется усовершенствованной. Недавно в сети также появилась информация о возможной дате презентации устройств. Кажется, в этом году мы снова увидим дуэль фотофлагманов.
В России также начались продажи смартфона Xiaomi 12 Pro. Цены кусаются — Android-смартфон стоит почти по цене iPhone 13 Pro Max.
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