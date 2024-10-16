Xiaomi придумала смарт-кольцо с уникальной вставкой, микрофоном и динамиком

Смартфоны отправляется на свалку истории?
Умное кольцо — идея интересная. Как показала практика Samsung, а в частности их Galaxy Ring, большинство функций фитнеc-браслета можно легко переместить с запястья на палец. Датчики, которыми снабдили гаджет, и за здоровьем последят, и смартфоном управлять позволят, если водить пальцем по дисплею стало совсем лень. Однако устройство имеет один значительный минус — ваши пальцы. Они разные, а значит и размерчик попросту может не подойти. Над этой проблемой поразмыслили дизайнеры Xiaomi, и похоже придумали, как угодить большинству пользователей и самим не разориться на производстве.
Согласно найденным документам, Xiaomi запатентовала технологию кольца, которое само подстраивается под размер владельца. Скорее всего, делается это следующим образом — на внутренней стороне расположены несколько эластичных валиков, которые буквально прижимаются к пальцу. Чтобы кожа не потела, между ними оставили расстояние для вентиляции. Таким образом устройство можно надеть на любой палец руки и не переживать, что оно не подойдет.
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Кроме того, патент Xiaomi указывает на совместимость кольца с модулями Bluetooth, Wi-Fi, а также мобильными сетями 2G, 3G, 4G LTE и 5G. А среди перечисленных датчиков отмечены: чип NFC, внутренняя память, датчики освещенности, ускорения, температуры, магнитный датчик и гироскоп. В документе также описывается наличие сенсорной зоны для управления и динамика с микрофоном для звонков.
Однако наличие патента еще не значит, что устройство неминуемо поступит в продажу. Многие изобретения так и остаются идеями на бумаге или ждут пока их разработка станет целесообразной для компаний.