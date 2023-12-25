Xiaomi приготовила новогодний подарок для фанатов «электричек». Грядёт анонс самого большого гаджета бренда

Глава крупнейшего технологического бренда Xiaomi Лэй Цзюнь лично опубликовал во всех соцсетях приглашение на «голубой огонёк» — компания проведёт презентацию своего первого электрокара 28 декабря.
На постере мы видим шасси автомобиля с надписью STRIDE. Вероятно, это отсылка к одной из конфигураций. Судя по всему, Xiaomi наконец-то перестанет конкурировать с Apple и возьмётся за Tesla.
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Напомним, в прошлом месяце в сеть утекли фотографии электрокара, а также некоторые из его характеристик. Мы уже знаем, что «девайс» будет называться Xiaomi SU7 и будет доступен в трёх версиях: базовой, SU7 Pro и SU7 Pro Max. Они будут отличаться аккумуляторами, моторами и начинкой. Автономное управление и сканер LiDAR будут доступны только в топовых версиях.
Ожидается, что Xiaomi SU7 поступит в продажу в феврале 2024 года по цене от ~$40 000.