Xiaomi приготовила новогодний подарок для фанатов «электричек». Грядёт анонс самого большого гаджета бренда

Фархад
Mi

Глава крупнейшего технологического бренда Xiaomi Лэй Цзюнь лично опубликовал во всех соцсетях приглашение на «голубой огонёк» — компания проведёт презентацию своего первого электрокара 28 декабря.

На постере мы видим шасси автомобиля с надписью STRIDE. Вероятно, это отсылка к одной из конфигураций. Судя по всему, Xiaomi наконец-то перестанет конкурировать с Apple и возьмётся за Tesla.

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Mi Car

Напомним, в прошлом месяце в сеть утекли фотографии электрокара, а также некоторые из его характеристик. Мы уже знаем, что «девайс» будет называться Xiaomi SU7 и будет доступен в трёх версиях: базовой, SU7 Pro и SU7 Pro Max. Они будут отличаться аккумуляторами, моторами и начинкой. Автономное управление и сканер LiDAR будут доступны только в топовых версиях.

Ожидается, что Xiaomi SU7 поступит в продажу в феврале 2024 года по цене от ~$40 000.
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Источник:
Lei Jun
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Комментарии

+287
needmusic
Прикольный из него получится москвич
Сегодня в 01:47
#
tellurian
+4706
tellurian
В РФ 40 превратится в 80 🤦‍♂️😭
Сегодня в 06:04
#
+71
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Ну первый блин бывает разный, а потому ждем реальных экспиренсов от ездунов… ибо Хуавей в рекламе и на дороге — две разные тачки…😂
Сегодня в 08:08
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