Компания Xiaomi временно перестала обновлять свои смартфоны. Она объясняет это проблемами, связанными с распространением коронавируса в Китае.

В феврале до Android 10 должен был обновиться смартфон Xiaomi Mi A3, но апдейт для него ещё не вышел и задержится как минимум на несколько недель. Не исключено, что и другие модели выбьются из графика и получат Android 10 гораздо позже запланированного срока.

Xiaomi Mi A3 лишён оболочки MIUI и работает на Android One — чистой версии Android без какой-либо заметной модификации со стороны производителя. Адаптация апдейта для него не отнимает у компании много ресурсов.

Сумит Сонал, один из менеджеров индийского подразделения Xiaomi, пояснил, что из-за коронавирусного карантина многие сотрудники компании не могут вернуться на рабочие места. Они находятся в отпуске, который продлён на неопределённый срок. Он также подчеркнул, что безопасность сотрудников — один из приоритетов Xiaomi, тем не менее, компания делает всё возможное для того, чтобы обновления Android для её смартфонов выпускались максимально оперативно.

В общей сложности Xiaomi планирует обновить до Android 10 несколько десятков моделей смартфонов, в том числе относительно старые и недорогие. Кроме того, в ближайшие недели Xiaomi может выпустить версию Android 11 для разработчиков для нескольких моделей устройств.


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Источник:

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