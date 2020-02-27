





Компания Xiaomi временно перестала обновлять свои смартфоны. Она объясняет это проблемами, связанными с распространением коронавируса в Китае.В феврале до Android 10 должен был обновиться смартфон Xiaomi Mi A3, но апдейт для него ещё не вышел и задержится как минимум на несколько недель. Не исключено, что и другие модели выбьются из графика и получат Android 10 гораздо позже запланированного срока.Xiaomi Mi A3 лишён оболочки MIUI и работает на Android One — чистой версии Android без какой-либо заметной модификации со стороны производителя. Адаптация апдейта для него не отнимает у компании много ресурсов.Сумит Сонал, один из менеджеров индийского подразделения Xiaomi, пояснил, что из-за коронавирусного карантина многие сотрудники компании не могут вернуться на рабочие места. Они находятся в отпуске, который продлён на неопределённый срок. Он также подчеркнул, что безопасность сотрудников — один из приоритетов Xiaomi, тем не менее, компания делает всё возможное для того, чтобы обновления Android для её смартфонов выпускались максимально оперативно.В общей сложности Xiaomi планирует обновить до Android 10 несколько десятков моделей смартфонов, в том числе относительно старые и недорогие. Кроме того, в ближайшие недели Xiaomi может выпустить версию Android 11 для разработчиков для нескольких моделей устройств.