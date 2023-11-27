Xiaomi расширила список смартфонов, которые перейдут с MIUI на HyperOS

Компания Xiaomi планирует постепенно отказаться от оболочки MIUI и начала внедрять собственную операционную систему HyperOS. Она изначально установлена на флагманы линейки Xiaomi 14, а в ближайшие месяцы Xiaomi портирует её на другие модели.
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Топ-менеджер Xiaomi Чжан Гоцюань поделился в соцсети Weibo расширенным списком смартфонов и планшетов, которые можно будет перевести на HyperOS. Среди них оказался даже Xiaomi 12 и другие модификации этой модели, выпущенные в 2021 году.
Смартфоны и планшеты, для которых будет выпущена HyperOS
- Смартфоны Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Смартфоны Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Extreme Edition, Redmi K50 E-Sports Edition
- Планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Не исключено, что это не финальный список и он будет расширен со временем. В первую очередь Xiaomi переведёт на HyperOS флагманы прошлых лет и относительно свежие середнячки, а более дешёвые модели, вероятно, останутся на MIUI. Неофициальный список устройств, для которых будет выпущена HyperOS, гораздо длиннее, но он не был подтверждён сотрудниками Xiaomi.
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