Xiaomi расширила список смартфонов, которые перейдут с MIUI на HyperOS

Александр


Компания Xiaomi планирует постепенно отказаться от оболочки MIUI и начала внедрять собственную операционную систему HyperOS. Она изначально установлена на флагманы линейки Xiaomi 14, а в ближайшие месяцы Xiaomi портирует её на другие модели.

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Топ-менеджер Xiaomi Чжан Гоцюань поделился в соцсети Weibo расширенным списком смартфонов и планшетов, которые можно будет перевести на HyperOS. Среди них оказался даже Xiaomi 12 и другие модификации этой модели, выпущенные в 2021 году.

Смартфоны и планшеты, для которых будет выпущена HyperOS

  • Смартфоны Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Смартфоны Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Extreme Edition, Redmi K50 E-Sports Edition
  • Планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4


Не исключено, что это не финальный список и он будет расширен со временем. В первую очередь Xiaomi переведёт на HyperOS флагманы прошлых лет и относительно свежие середнячки, а более дешёвые модели, вероятно, останутся на MIUI. Неофициальный список устройств, для которых будет выпущена HyperOS, гораздо длиннее, но он не был подтверждён сотрудниками Xiaomi.
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