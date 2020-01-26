Зима — не лучший период для выбора флагмана. До выхода моделей нового поколения остается месяц-полтора. Они будут по набору функций совершеннее, а внешне современнее. Но не у всех есть возможность ждать это время. Собрали для вас лучшие модели для покупки прямо сейчас.

Samsung Galaxy S10

Цена: 60 тысяч рублей

Самый сбалансированный флагман на рынке. Он не является лучшим в чем-то одном, а предлагает набор оптимальных характеристик. Камера, производительность , автономность, экран, звук, программное обеспечение — во всем смартфон смотрится достойно.

Камера тройная с разрешением 12+12+16 Мпикс. Это главный модуль, ултраширокоугольный и телефото. Ее фишка — стабилизация видео. В этом плане устройство одно из лучших на рынке и уступает разве что iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Вторая фишка смартфона — габариты. Он компактный, незначительно больше Galaxy S10e, спасибо изогнутым краям корпуса. Диагональ экрана — 6,1 дюйма, разрешение Quad HD+.

Процессор — Exynos 9820. Емкость аккумулятора — 3400 мАч. Немного, но с ним смартфон работает сутки без подзарядки при умеренной нагрузке, спасибо оптимизации энергопотребления. Динамики стерео с поддержкой Dolby Atmos в наушниках и без, корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68. В общем, смартфон с топовыми характеристиками, компактным корпусом и без явных недостатков.

Huawei P30 Pro

Цена: 60 тысяч рублей

Компания в 2019 году продолжила выпускать камерофоны. В этом плане Mate 30 Pro круче, но на нем не установлены сервисы Google. Проблема решается APK-файлами, но мало кто захочет это делать, поэтому самый универсальный флагман компании — именно P30 Pro.

Его фишка — зум. 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный, 50-кратный цифровой. Помимо этого, ночной режим остался эталонным — при недостаточной освещенности камера видит то, чего не замечает человеческий глаз, детализация высокая, динамический диапазон широкий. Основных модуля четыре, разрешение — 40+20+8 Мпикс, четвертый сенсор — ToF.

Процессор — Kirin 980, емкость аккумулятора — 4000 мАч, с ним заряда хватает на полтора дня, если не зависать по несколько часов в играх, вроде Call of Duty: Mobile. Диагональ экрана — 6,47 дюйма, разрешение — Full HD+, края изогнуты. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

OPPO Reno2

Пожалуй, единственный минус устройства — прошивка EMUI. Она давно нуждается в редизайне. Кроме того, у Huawei проблемы с правительством США, из-за чего могут возникнуть проблемы с обновлениями. В остальном это универсальный флагман с отличной камерой.

Цена: 40 тысяч рублей

В новой линейке OPPO поставила на баланс цены и характеристик, а больше всего внимания уделила дизайну и камерам. Самый заметный смартфон линейки — Reno 10x Zoom с 10-кратным гибридным и 60-кратным цифровым увеличением. Reno 2 попроще, но имеющиеся возможности тоже способны удивить.

Тыльных камер четыре — основной сенсор, ультраширокоугольный, телефото с трёхкратным увеличением и монохромный. Фишки две — стабилизация видео и съемка при недостаточной освещенности. В первом случае аппарат снимает очень плавно, даже при съемке ночью фонари не дрожат, эффекта желе не появляется. В ночном режиме камера передает цвета максимально естественно, а деталей много даже в сложных областях, вроде листвы деревьев или газона. Спасибо монохромному модулю, работающему одновременно с основным.

Менее значимая фишка камеры — съёмка в полной темноте в режиме Ultra Dark. Здесь детализация крайне низкая, но, тем не менее, вы получите кадр с силуэтами захваченных объектов и естественными цветами. Камера натурально захватит то, чего не видит человеческий глаз.

Внешне смартфон выделяется, как и вся линейка Reno. Камера не выпирает, выреза не передней панели нет. Чтобы задняя панель не царапалась, на ней расположена O Dot — миниатюрная, минимально выступающая точка, чтобы аппарат опирался на нее, а не стеклянное покрытие корпуса. Камера выдвижная, панель с модулем выполнена в форме акульего плавника, чтобы быть менее заметной.

В плане характеристик устройство смотрится достойно на фоне конкурентов. Чип — Snapdragon 730G, не топовый, но работает без ограничений. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, с ним заряда хватает на полтора дня. NFC есть. Минусы те же, что и у любого смартфона из сегмента 35-45 тысяч рублей, — динамик не стерео, защиты от воды и пыли нет.

Xiaomi Mi Note 10

Цена: 40 тысяч рублей

Под конец года компания выпустила настоящий камерофон. Тыльных модулей целых пять — 108+20+12+5+2 Мпикс, это главный сенсор, два телевика, ультраширокоугольный и макро.

Фишки у камеры две — разрешение главного модуля и наличие двух телефото. В первом случае вы получите снимки с повышенной детализацией и уведите мельчайшие элементы, если увеличите фотографию. Во втором, вы сможете снимать без потери качества при двукратном и пятикратном увеличении. Также телефото сенсор с двукратным увеличением используется для съемки портретов.

В остальном камера также достойная. Ночные фотографии по качеству близки к Huawei, лидеру в этом плане, основной модуль оснащен оптической стабилизацией для съемки видео без тряски. Минус камеры Mi Note 10 — ультраширокоугольный модуль.

По остальным параметрам это типичный смартфон из сегмента 35-45 тысяч рублей — производитель оснастил его топовыми процессором, аккумулятором и экраном, но сэкономил на мелочах, вроде защиты от воды и пыли и беспроводной зарядки. Чип — Snapdragon 730G. Не самый мощный, но девайс все равно работает без ограничений. Экран — AMOLED с диагональю 6,47 дюйма и разрешением Full HD+. Ёмкость аккумулятора — 5260 мАч.





