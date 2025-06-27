Xiaomi Smart Band 10 появился в России. Где купить и сколько стоит?





27 июня 2025 года в России стартовали продажи 27 июня 2025 года в России стартовали продажи представленного недавно умного браслета Xiaomi Smart Band 10. Новинка обладает AMOLED-экраном диагональю 1,72 дюйма с яркостью до 1500 нит, симметричными рамками 2 мм и защитой от воды 5АТМ. Помимо классических цветов (чёрный, серебристый, розовый), доступна керамическая версия в «Жемчужном белом» с эксклюзивными аксессуарами, включая металлическую бусинную цепочку. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Браслет предлагает продвинутые спортивные функции: 150+ режимов активности с автоматическим распознаванием тренировок, мониторинг VO₂ max, времени восстановления и нагрузки. Для пловцов добавлен реальный замер пульса под водой, а точность подсчета кругов достигла 96%. Детализированный анализ сна с фазовой визуализацией и персонализированные рекомендации помогают улучшить качество отдыха. Также круглосуточно отслеживаются пульс, SpO₂ и уровень стресса.Через Xiaomi Smart Hub браслет управляет устройствами экосистемы HyperOS 2 (смартфоны, наушники). Пользователи получают уведомления, синхронизацию с календарём и быстрые ответы на сообщения. Автономность — до 21 дня работы в обычном режиме или 9 дней с активным дисплеем — дополняется полной зарядкой аккумулятора на 233 мА·ч всего за один час.Базовая версия браслета доступна за 4290 рублей, керамическая — за 5990 рублей. Купить новинку можно в сетях «М.Видео-Эльдорадо», «Технопарк», Ozon, Wildberries, а также у операторов МТС, билайн, «МегаФон» и в фирменных магазинах Xiaomi.