Компания Xiaomi обогнала Apple, Samsung, Huawei и всех других производителей по объёму продаж смартфонов через интернет в России. Об этом свидетельствуют данные Counterpoint Research за четвёртый квартал 2020 года.
Годом ранее лидером онлайн-продаж была Huawei и принадлежащий ей бренд Honor с долей 31,2%, на втором месте находилась Samsung (24,9%), а Xiaomi была третьей (19,2%). В конце 2020 года расстановка сил изменилась: Xiaomi вышла на первое место с долей 31%, Samsung слетела на вторую позицию (27%), далее следует Apple (15,5%), а Huawei, занявшая пятую строчку, показала снижение своей рыночной доли почти в два раза — до 14,8%.
Counterpoint Research отмечает и другие интересные нюансы. Общие продажи смартфонов в России в четвёртом квартале 2020 года снизились на 11%, однако онлайн-продажи показали рост. Через интернет было продано 35% мобильных устройств.
Самыми популярными смартфонами при продаже через интернет в штучном выражении оказались Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A, а больше всего выручки интернет-магазинам принесли устройства Apple — iPhone 12, iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max. Аналитики Counterpoint Research также отмечают, что в России вырос спрос на смартфоны с OLED-экранами, NFC-модулями и поддержкой eSIM, а средняя стоимость проданных устройств увеличилась в годовом исчислении на 8% и составила 258 долларов (около 19 тысяч рублей).
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