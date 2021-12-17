





Компания Xiaomi выпустила новую модель ТВ-донгла TV Stick 4K. Гаджет обладает улучшенными характеристиками и способен добавить современные и продвинутые смарт-функции телевизорам, у которых их нет или они устарели.TV Stick 4K получил примерно такой же дизайн, как у предыдущей модели Mi TV Stick и точно так же подсоединяется к телевизору или проектору через HDMI-вход и питается через разъём microUSB от ближайшего USB-порта или отдельного адаптера. В комплектацию входит HDMI-кабель, адаптер питания и пульт дистанционного управления с Bluetooth, микрофоном для приёма голосовых команд и отдельными кнопками для быстрого запуска сервисов с фильмами, сериалами и телешоу.В качестве операционной системы задействован Android TV 11 с поддержкой установки любых приложений и игр из Play Маркета. Донгл поддерживает воспроизведение видео с разрешением до 4K из локальной памяти или стриминговых сервисов, а также объёмного звука в форматах Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS HD.Что касается технических параметров, в TV Stick 4K используется платформа Amlogic S905Y4 на базе ядер ARM Cortex-A35, графического чипа ARM Mali-G31, 2 ГБ оперативной памяти и 8-гигабайтного накопителя.По какой цене Xiaomi будет продавать TV Stick 4K, пока неизвестно, но можно ожидать, что не дороже предыдущей модели, то есть примерно за 4 тысячи рублей.