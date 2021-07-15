Mi10 Pro

По данным телеграм-канала Xiaomiui, компания Xiaomi расширила список устройств, на которых проводится тестирование бета-версии Android 12.

Ранее стало известно, что Xiaomi тестирует Android 12 на следующих моделях смартфонов:

  • Mi 11
  • Mi 11 Pro
  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11i
  • Mi 11X
  • Mi 11 Lite 5G
  • Poco F3 (он же Redmi K40)
  • Mi 10S

Теперь к ним добавились ещё и эти:

  • Mi10
  • Mi10 Pro
  • Mi10 Ultra
  • Mi10T
  • Mi10T Pro
  • Redmi K30S Ultra
Xiaomiui

Xioami тестирует на этих смартфонах AOSP-версию бета-сборок Android 12, то есть Android в чистом виде без своих фирменных надстроек и приложений. В дальнейшем Xiaomi создаст обновлённую версию оболочки MIUI на базе Android 12. 

В этом году Xiaomi планирует выпустить MIUI 13 для нескольких десятков моделей. Скорее всего, изначально эта версия MIUI будет основана на Android 11, а затем Xiaomi переведёт её на Android 12.



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