По данным телеграм-канала Xiaomiui, компания Xiaomi расширила список устройств, на которых проводится тестирование бета-версии Android 12.
Ранее стало известно, что Xiaomi тестирует Android 12 на следующих моделях смартфонов:
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 11i
- Mi 11X
- Mi 11 Lite 5G
- Poco F3 (он же Redmi K40)
- Mi 10S
Теперь к ним добавились ещё и эти:
- Mi10
- Mi10 Pro
- Mi10 Ultra
- Mi10T
- Mi10T Pro
- Redmi K30S Ultra
Xioami тестирует на этих смартфонах AOSP-версию бета-сборок Android 12, то есть Android в чистом виде без своих фирменных надстроек и приложений. В дальнейшем Xiaomi создаст обновлённую версию оболочки MIUI на базе Android 12.
В этом году Xiaomi планирует выпустить MIUI 13 для нескольких десятков моделей. Скорее всего, изначально эта версия MIUI будет основана на Android 11, а затем Xiaomi переведёт её на Android 12.
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