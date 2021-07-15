



По данным телеграм-канала Xiaomiui, компания Xiaomi расширила список устройств, на которых проводится тестирование бета-версии Android 12.



Ранее стало известно, что Xiaomi тестирует Android 12 на следующих моделях смартфонов:





Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X

Mi 11 Lite 5G

Poco F3 (он же Redmi K40)

Mi 10S

Mi10

Mi10 Pro

Mi10 Ultra

Mi10T

Mi10T Pro

Redmi K30S Ultra

Теперь к ним добавились ещё и эти:Xioami тестирует на этих смартфонах AOSP-версию бета-сборок Android 12, то есть Android в чистом виде без своих фирменных надстроек и приложений. В дальнейшем Xiaomi создаст обновлённую версию оболочки MIUI на базе Android 12.В этом году Xiaomi планирует выпустить MIUI 13 для нескольких десятков моделей. Скорее всего, изначально эта версия MIUI будет основана на Android 11, а затем Xiaomi переведёт её на Android 12.





