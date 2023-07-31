Xiaomi выпустила 3D-принтер. Можно напечатать что угодно за несколько секунд

Александр


В скором времени в Китае появится в продаже новинка от компании Xiaomi — 3D-принтер, выпущенный под брендом Mijia. Деньги на его разработку и производство были собраны на краудфандинговой площадке.

Этот 3D-принтер создавался инженерами Xiaomi с той идеей, что он должен быть максимально простым и удобным. У него приятный минималистичный дизайн в духе большинства устройств Xiaomi для дома. При габаритах 265×265×417 мм он весит около 8,5 кг.

3D-принтер обладает мотором с однолинейной направляющей, что накладывает определённые ограничения на работу и исключает его использование в профессиональных целях. В мобильном приложении доступно несколько десятков моделей, которые можно распечатать из полимерного материала, там же можно сконструировать собственные модели.



В комплектацию входит один картридж с жидким полимером, его хватает на пробную печать нескольких деталей. За отдельную плату можно приобретать дополнительные картриджи, заправлять их нельзя, но менять один на другой очень просто. На старте этот 3D-принтер будет продаваться за 1699 юаней (около 22 тысяч рублей), а в дельнейшем подорожает до 1999 юаней (примерно 25 800 рублей).
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Источник:
IT Home
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