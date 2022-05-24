Xiaomi выпустила 86-дюймовый телевизор за 69 тысяч рублей

Компания Xiaomi разработала новую модель смарт-телевизора. Он появится в продаже в ближайшие дни.
Модель называется TV ES Pro 86" и получила экран диагональю 86 дюймов (или 218 см) с разрешением 4K, яркостью до 1000 нит, 94-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, цветопередачей со значением профессионального уровня ΔE≈2 и частотой обновления до 120 Гц. Он также поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, благодаря чему может использоваться в качестве игрового монитора при подключении к компьютеру или игровой приставке с видеокартой производства AMD, а время отклика составляет всего 4 мс.
Телевизор оснащён тонким металлическим корпусом с узкой рамкой вокруг экрана, несколькими интерфейсами подключений (вход для антенны, один вход HDMI 2.1, два входа HDMI 2.0 и два порта USB Type-A, «тюльпаны» для аналогового подключения) и аудиосистемой с 10 динамиками суммарной мощностью 30 Вт и сертификацией Dolby. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, в собственном накопителе доступно 64 ГБ. В качестве операционной системы в TV ES Pro 86" используется фирменная оболочка MIUI for TV на базе Android TV с поддержкой голосового помощника Xiao AI.
Xiaomi TV ES Pro 86" появится в продаже в Китае на следующей неделе и будет стоить 7999 юаней (около 1200 долларов или чуть меньше 69 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). Не исключено, что в дальнейшем он будет поставляться в Россию, но на такую цену вряд ли стоит рассчитывать, ведь новый флагманский смартфон Xiaomi 12 Pro продаётся у нас за 134 990 рублей, тогда как в Китае он стоит почти в три раза дешевле — 5399 юаней, что составляет приблизительно 47 000 рублей.