Xiaomi выпустила гигантский IMAX-телевизор





Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент двумя 90-дюймовыми телевизорами — Redmi Max 90 и Game TV ES Pro. Они появятся в продаже в Китае в ближайшее время, а в будущем наверняка будут поставляться в другие страны, включая Россию.



Redmi Max 90 получил 4K-матрицу диагональю 90 дюймов с разрешением 4K (3840×2160 пикселей), частотой обновления до 144 Гц, яркостью до 700 нит, 94-процентныхм охватом спектра DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и AMD FreeSync Premium. Электронная начинка включает в себя процессор с четырьмя ядрами ARM Cortex-A73, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флеш-памяти, модуль Wi-Fi 6, порты USB 3.0 и входы HDMI 2.1. Модель Game TV ES Pro ещё более продвинутая: у неё более яркий экран (до 1000 нит), больше памяти (4 + 64 ГБ) и поддержка технологии IMAX.







С завтрашнего дня Xiaomi начнёт принимать предзаказы на эти телевизоры в Китае. В пересчёте на российскую валюту они стоят 94 тысячи и 118 тысяч рублей соответственно.



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