Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент двумя 90-дюймовыми телевизорами — Redmi Max 90 и Game TV ES Pro. Они появятся в продаже в Китае в ближайшее время, а в будущем наверняка будут поставляться в другие страны, включая Россию.
Redmi Max 90 получил 4K-матрицу диагональю 90 дюймов с разрешением 4K (3840×2160 пикселей), частотой обновления до 144 Гц, яркостью до 700 нит, 94-процентныхм охватом спектра DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и AMD FreeSync Premium. Электронная начинка включает в себя процессор с четырьмя ядрами ARM Cortex-A73, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флеш-памяти, модуль Wi-Fi 6, порты USB 3.0 и входы HDMI 2.1. Модель Game TV ES Pro ещё более продвинутая: у неё более яркий экран (до 1000 нит), больше памяти (4 + 64 ГБ) и поддержка технологии IMAX.
С завтрашнего дня Xiaomi начнёт принимать предзаказы на эти телевизоры в Китае. В пересчёте на российскую валюту они стоят 94 тысячи и 118 тысяч рублей соответственно.
Xiaomi выпустила гигантский IMAX-телевизор
Александр Кузнецов —
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Комментарии
+232
мне бы такую квартиру, чтобы уместить такую большую матрицу!
27 апреля 2023 в 22:50
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–1
Для такого размера нужно реально 8К уже, а то пиксели глаза мозолить будут. Я могу их разглядеть при желании на 65" kivi U750, который стоит комнате 24 кв.м. Но они еще не бросаются в глаза, только если подойти поближе.
28 апреля 2023 в 16:40
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0
Мысль хорошая
29 апреля 2023 в 10:02
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