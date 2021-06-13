Принадлежащий компании Xiaomi бренд Black Shark представил игровой аксессуар, предназначенный для использования с линейкой iPhone 12. Это FunCooler 2 Magnetic Version — вентилятор, охлаждающий смартфон во время игр или при долгой работе с ресурсоёмкими приложениями (например, редактором видео).







Кулер крепится к корпусу с помощью магнитов, поэтому он за ненадобностью лишён каких-либо зажимов или фиксаторов, которые могли бы мешаться в процессе игры. Подобным образом к iPhone 12 крепятся зарядки MagSafe и прочие магнитные аксессуары.







FunCooler обладает встроенным аккумулятором, поэтому не расходует заряд смартфона и не снижает время его автономной работы. Масса аксессуара невелика — 73 грамма, толщина 22 мм, диаметр 62 мм. Интенсивность работы, влияющую на эффективность отвода тепла от корпуса, можно настраивать вручную. К сожалению, Black Shark не раскрыл стоимость этого аксессуара, а также сроки его появления в продаже. Также неизвестно, будет ли он поставляться в другие страны или останется эксклюзивом для китайского рынка.







