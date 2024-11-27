Xiaomi выпустила беспроводной моющий пылесос Mijia Wireless Floor Scrubber 4C. Отличная швабра для влажной уборки







Китайский производитель гаджетов Xiaomi представил очередной полезный девайс — беспроводной моющий пылесос Mijia Wireless Floor Scrubber 4C с док-станцией для дезинфекции и сушки щётки горячим воздухом. Китайский производитель гаджетов Xiaomi представил очередной полезный девайс — беспроводной моющий пылесос Mijia Wireless Floor Scrubber 4C с док-станцией для дезинфекции и сушки щётки горячим воздухом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Mijia Wireless Floor Scrubber 4C поставляется с системой сушки с постоянной температурой 60 °C, которая устраняет бактерии и защищает её от появления плохого запаха. На выбор доступны режимы быстрой и бесшумной сушки.Внутри швабры установлен бесщёточный мотор мощностью 15 000 Па, который отлично справляется с въевшейся грязью, попутно захватывая сухой мусор и грязь. Также девайс оснащён трехуровневой системой защиты от наматывания волос, включая металлический скребок.В ходе уборки Mijia Wireless Floor Scrubber 4C дезинфицирует воду, уничтожая 99% бактерий, включая кишечную палочку, золотистый стафилококк и другие. Объём резервуара для чистой воды — 740 мл, а сливного бака — 550 мл. Этого хватает для уборки помещения площадью до 180 м². От аккумулятора девайс работает около 30 минут.Цены на Mijia Wireless Floor Scrubber 4C в Китае стартуют с 879 юаней (~$120).