Известно, что Xiaomi готовит крупное обновление MIUI 13, релиз которого запланирован на второй квартал 2021 года. Но компания также выпустит промежуточный апдейт MIUI 12.5, который уже тестируется не только её сотрудниками, но и сторонними разработчиками.
Разработчики, зарегистрированные в сообществе Mi Community China, начали получать на свои смартфоны первые тестовые сборки MIUI 12.5. Нововведений в этом обновлении пока немного, но они всё же присутствуют, и среди них есть очень важные:
- Улучшена анимация интерфейса
- Преобразование фотографий в формат PDF в галерее
- Новая настройка приватности — в приложение передаётся не точное, а приблизительное местоположение пользователя с большой погрешностью
- Новый интерфейс, в том числе переработанный рабочий стол, стартовая страница и меню, которое открывается при долгом нажатии на кнопку питания
- Десктопный режим при подключении к компьютеру
В настоящее время самая свежая стабильная версия MIUI носит номер 12.2.1.0. Она основана на Android 11 и недавно стала доступна флагманским смартфонам Xiaomi, Redmi и Poco. Смартфоны, которые получили или получат это обновление, в будущем, вероятно, обновятся и до MIUI 12.5.
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