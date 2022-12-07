Xiaomi iPhone

Xiaomi выпустила быструю GaN-зарядку для iPhone и iPad

Александр



Компания Xiaomi представила зарядное устройство, созданное по технологии GaN. Оно предназначено для питания и зарядки различных гаджетов, в том числе отдельно говорится об оптимизированной поддержке смартфонов Apple и планшетов.

Зарядник Xiaomi GaN 33W обладает разъёмом USB Type-C и позволяет заряжать гаджеты с мощностью до 33 Вт. К примеру, с его помощью вс его за полчаса можно зарядить iPhone 14 Pro Max на 52%. В комплект даже входит кабель с разъёмами USB Type-C и Lightning.



По словам Xiaomi, корпус этого зарядного устройства выполнен из полимерного материала с повышенной теплопроводностью, термостойкостью и устойчивостью к кислотам и щелочам. Также предусмотрена надёжная защита от перегрева и короткого замыкания. Корпус на 56% меньше, чем у обычных зарядных устройств Xiaomi такой же мощности

Xiaomi GaN 33W будет продаваться в Китае за 69 юаней, что составляет около 10 долларов или 600 рублей.

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