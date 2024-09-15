Xiaomi выпустила бюджетный Redmi 14R — идеальный смартфон для пенсионеров

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Народный бренд Xiaomi не перестаёт радовать качественными, но доступными устройствами. Пока весь мир обсуждал релиз iPhone 16, у Xiaomi вышел Redmi 14R с интересным дизайном, огромным экраном и мощной батареей.Redmi 14R получил 6,88-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит. За производительность отвечает чип Snapdragon 4 Gen 2 с 4/6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Также в девайсе предусмотрен слот карты microSD объёмом до 1 ТБ. Смартфон работает под управлением HyperOS на базе Android 14 из коробки.На задней панели расположены две камеры: основная на 13 Мп и датчик глубины. Разрешение фронтальной камеры — 5 Мп. Среди прочих особенностей — аккумулятор ёмкостью 5160 мАч с поддержкой зарядки до 18 Вт, сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъём для наушников. NFC-модуля в этой модели нет. В целом с базовыми задачами, веб-сёрфингом, просмотром видео, мессенджерами и лайтовыми играми такой смартфон будет справляться отлично.Xiaomi Redmi 14R пока доступен только в Китае по цене от 1099 юаней (~14 тысяч рублей) за версию на 4/128 ГБ, а модель с 8/256 ГБ оценена в 1899 юаней (~24 тысячи рублей). На других рынках новинка появится в ближайшее время.