Xiaomi выпустила дешёвый и сверхбезопасный пауэрбанк

Компания Xiaomi начала продажи нового пауэрбанка Xiaomi 20000mAh 22.5W (2026). Аксессуар ёмкостью 20 000 мАч получил дизайн с закруглёнными краями, доступен в светло-сером и тёмно-сером цветах и весит 343 грамма.Корпус устройства полностью пластиковый, с матовым покрытием, устойчивым к царапинам, а по краям предусмотрены специальные насечки для удобного захвата. Но главная особенность девайса — это встроенный в корпус USB-C кабель длиной около 15 см, который одновременно служит и петлёй для переноски.Батарея поддерживает отдачу энергии по трём каналам: кроме встроенного кабеля, в пауэрбанке есть ещё один полноценный порт USB-C и один порт USB-A. Все три выхода обеспечивают максимальную выходную мощность 22,5 Вт (однако при одновременной зарядке нескольких устройств суммарная мощность распределяется и может снижаться до 15 Вт).Поддерживается двунаправленная быстрая зарядка: сам пауэрбанк также заряжается на максимальной скорости 22,5 Вт через входной порт USB-C. Кроме того, устройство совместимо с десятком популярных протоколов быстрой зарядки — от Qualcomm Quick Charge и USB Power Delivery до проприетарных стандартов Huawei SCP и Samsung AFC. Благодаря этому пауэрбанк способен в среднем зарядить Xiaomi 17 до 25% за полчаса, а iPhone 17 — до 46% за тот же промежуток времени.Xiaomi делает особый акцент на безопасности новинки: пауэрбанк спроектирован в соответствии с новым китайским стандартом GB47372-2026 для мобильных аккумуляторов. Устройство успешно прошло испытания на прокол 4-миллиметровой иглой насквозь (без возгорания и взрыва), выдержало воздействие температуры 135 °C в течение часа и сжатие усилием до 14 кН. Для защиты от внештатных ситуаций предусмотрены 16 уровней защиты: от превышения напряжения и тока, короткого замыкания до перегрева и неправильной работы портов.Внутренняя энергия батареи составляет ровно 74 Вт·ч, что укладывается в международные ограничения на перевозку литиевых батарей в салоне самолёта (до 100 Вт·ч), поэтому этот пауэрбанк можно смело брать с собой в ручную кладь. Для контроля износа элементы оснащены интеллектуальным чипом, который при подключении к компьютеру позволяет считать информацию о количестве циклов зарядки, состоянии здоровья батареи и другие важные данные.Рекомендованная розничная цена в Китае составляет 149 юаней (около 1600 рублей), а в первые дни продаж действует временная скидка, снижающая стоимость до 129 юаней (1400 рублей).