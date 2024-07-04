Xiaomi выпустила диспенсер для воды с системой умной фильтрации. Выглядит стильно, стоит дорого

Фархад
Xiaomi

Китайский производитель гаджетов Xiaomi выпустил на глобальном рынке новый диспенсер для воды Mi Smart Filtered Water Dispenser Pro.

Девайс внешне выглядит как недавно представленная кофемашина Mijia N1, но он немного больше, а корпус окрашен в серебристый цвет. Гаджет оснащён шестиступенчатой ​​системой обратного осмоса для устранения тяжелых металлов и бактерий в воде. Объём резервуара для воды — 4,4 л. Кроме того, диспенсер предлагает УФ-стерилизацию и отдельный отсек на 1,8 л для слива. Пользователь может регулировать температуру воды с шагом в 1 ℃ в диапазоне от 40 ℃ до 95 ℃.

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Xiaomi заявляет, что Smart Filtered Water Dispenser Pro может нагреть воду за считанные секунды, а несколько предустановленных режимов позволяют выбрать определённую температуру для кофе и или других напитков. Управлять гаджетом можно с сенсорного дисплея или через приложение Mi Home.

Сроки начала продаж Xiaomi Smart Filtered Water Dispenser Pro пока не раскрываются, но цена составит ~$280.
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Источник:
Mi
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Комментарии

+929
Paspartu
Дорого это ладно.
На него, наверно, потом хрен найдешь фильтры всякие
час назад в 13:19
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