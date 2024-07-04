Xiaomi выпустила диспенсер для воды с системой умной фильтрации. Выглядит стильно, стоит дорого

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Китайский производитель гаджетов Xiaomi выпустил на глобальном рынке новый диспенсер для воды Mi Smart Filtered Water Dispenser Pro.Девайс внешне выглядит как недавно представленная кофемашина Mijia N1, но он немного больше, а корпус окрашен в серебристый цвет. Гаджет оснащён шестиступенчатой ​​системой обратного осмоса для устранения тяжелых металлов и бактерий в воде. Объём резервуара для воды — 4,4 л. Кроме того, диспенсер предлагает УФ-стерилизацию и отдельный отсек на 1,8 л для слива. Пользователь может регулировать температуру воды с шагом в 1 ℃ в диапазоне от 40 ℃ до 95 ℃.Xiaomi заявляет, что Smart Filtered Water Dispenser Pro может нагреть воду за считанные секунды, а несколько предустановленных режимов позволяют выбрать определённую температуру для кофе и или других напитков. Управлять гаджетом можно с сенсорного дисплея или через приложение Mi Home.Сроки начала продаж Xiaomi Smart Filtered Water Dispenser Pro пока не раскрываются, но цена составит ~$280.