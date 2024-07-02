Xiaomi выпустила флагманскую рисоварку Xiaomi Mijia N1. Стоит дешевле 2 тысяч рублей

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Компания Xiaomi продолжает череду анонсов кухонных гаджетов. Сегодня бренд анонсировал рисоварку Mijia Rice Cooker N1 3L, которая гарантирует идеально приготовленный рис и несколько режимов приготовления.Девайс прошёл более 3000 тестов по нагреву риса для получения уникальных схем приготовления. Производитель заявляет, что рисоварка предлагает 9 уникальных режимов умной регулировки температуры на протяжении всего процесса приготовления. При этом гаджет уделяет особое внимание достижению идеального аромата, уровня влаги, желатинизации (расщепления крахмала для получения пышности) и вязкости для разных типов риса.Одна из самых прикольных фич Mijia Rice Cooker N1 3L — быстрый режим, который готовит рис за 28 минут. Равномерное приготовления риса контролируется двумя датчиками температуры. Внутренняя чаша получила шестислойное композитное покрытие. Такая конструкция способствует эффективной теплопроводности и повышает износостойкость. На лицевой стороне есть дисплей, который выводит основную информацию о статусе приготовления риса.Xiaomi Mijia Rice Cooker N1 3L пока доступна только в Китае по цене 159 юаней или ~1900 рублей.