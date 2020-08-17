





Xiaomi представила новый гаджет и это не смартфон. Китайская компания выпустила защищенный фонарик Wiha с тремя режимами работы.У Xiaomi Wiha предусмотрено три варианта свечения: стандартный, ультрафиолетовый и лазерная указка. В стандартном режиме используется два светодиода с холодным свечением, максимальная дальность которого составляет 65 метров.Тыльный торец фонарика оснащен мощный магнитом, который позволяет фиксировать гаджет на металлических поверхностях. Эту возможность можно использовать при необходимости заглянуть под капот в темное время суток.Wiha изготавливается из прочного сплава, поэтому при необходимости с его помощью можно разбить прочное стекло, например, автомобильное. Фонарик защищен от воды по стандарту IPX4. Для его работы требуется 3 AAA-батарейки. Стоимость новинки составляет около 2600 рублей по текущему курсу.