Xiaomi Wiha
Xiaomi представила новый гаджет и это не смартфон. Китайская компания выпустила защищенный фонарик Wiha с тремя режимами работы.

У Xiaomi Wiha предусмотрено три варианта свечения: стандартный, ультрафиолетовый и лазерная указка. В стандартном режиме используется два светодиода с холодным свечением, максимальная дальность которого составляет 65 метров.

Xiaomi Wiha

Тыльный торец фонарика оснащен мощный магнитом, который позволяет фиксировать гаджет на металлических поверхностях. Эту возможность можно использовать при необходимости заглянуть под капот в темное время суток.

Wiha изготавливается из прочного сплава, поэтому при необходимости с его помощью можно разбить прочное стекло, например, автомобильное. Фонарик защищен от воды по стандарту IPX4. Для его работы требуется 3 AAA-батарейки. Стоимость новинки составляет около 2600 рублей по текущему курсу.


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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