Xiaomi выпустила камеру, которой не требуется Wi-Fi и подключение к розетке

Компания Xiaomi представила новую уличную камеру Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition, которая появилась на платформе краудфандинга Youpin. Главная особенность новинки — полная автономность: камера не требует ни проводного питания, ни Wi-Fi, ни сетевого кабеля. Стоимость устройства на этапе краудфандинга составляет 579 юаней (примерно 6600 рублей).Устройство оснащено двумя 5-мегапиксельными модулями, каждый из которых способен записывать видео в разрешении 3K. Объективы с диафрагмой f/1.6 дополняются комбинированной системой подсветки (двойной белый свет + двойной инфракрасный свет) которая автоматически включается при обнаружении движущихся объектов в тёмное время суток. Камера поддерживает две SIM-карты 4G для бесперебойной передачи видео. Питание обеспечивается встроенным аккумулятором ёмкостью 9900 мА·ч, которого хватает более чем на неделю работы, и солнечной панелью мощностью 7,6 Вт, которая позволяет устройству функционировать без обслуживания. Корпус защищён от пыли и воды по стандарту IP66.Данные могут записываться на карту microSD и в облако. Технология AOV (Always-On Video) снижает нагрузку на хранилище: при отсутствии активности камера записывает один кадр каждые две секунды, экономя более 90% трафика, а при обнаружении движения возвращается к полноценной записи. При подозрительной активности камера может включать звуковую сирену и световую вспышку, а также отправляет уведомление в приложение Mi Home. Поддерживается двусторонняя голосовая связь, интеграция с экосистемой умного дома Xiaomi HyperConnect.