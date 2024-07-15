Xiaomi выпустила карманный принтер для смартфона

Александр


Компания Xiaomi выпустила в продажу обновлённую модель Mijia Pocket Photo Printer 1S — это миниатюрный фотопринтер с поддержкой смартфонов и дополненной реальности.



Принтер соединяется со смартфоном через Bluetooth и работает с приложением Mi Home, через которое можно подавать фотоснимки на печать. Если отсканировать напечатанный снимок в приложении, он будто бы оживает — превращается в видеоролик длительностью до 15 секунд со звуком. В приложении можно выбрать рамку и цветовые эффекты, а также добавить к фотографиям водяной знак. Печать осуществляется без краски на специальную фотобумагу Zink. Себестоимость печати относительно низкая — 2 юаня за каждый снимок (менее 25 рублей).



Устройство появилось в продаже в Китае, где стоит 399 юаней (около 4850 рублей). Вероятно, скоро его привезут в Россию (тем более, что предыдущие модели Mijia Pocket Photo Printer продаются на «Яндекс Маркете»).

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ООО «Яндекс»
ИНН: 7736207543
erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN
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Комментарии

+293
Sergey2048
Расходники-то по-чём ?Может такой и не нужен?
час назад в 15:54
#
tellurian
+1548
tellurian Paspartu
Зависит от стоимости расходных материалов и качества фото.
час назад в 16:35
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+932
Paspartu
У них уже давно есть подобный принтер.
Чем этот лучше, непонятно.
час назад в 16:17
#
Dmitriy
+1054
Dmitriy
Первый на вид компактнее и приятнее этого. Меня он вполне устраивает.
минуту назад
#