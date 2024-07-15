Xiaomi выпустила карманный принтер для смартфона

Компания Xiaomi выпустила в продажу обновлённую модель Mijia Pocket Photo Printer 1S — это миниатюрный фотопринтер с поддержкой смартфонов и дополненной реальности.
Принтер соединяется со смартфоном через Bluetooth и работает с приложением Mi Home, через которое можно подавать фотоснимки на печать. Если отсканировать напечатанный снимок в приложении, он будто бы оживает — превращается в видеоролик длительностью до 15 секунд со звуком. В приложении можно выбрать рамку и цветовые эффекты, а также добавить к фотографиям водяной знак. Печать осуществляется без краски на специальную фотобумагу Zink. Себестоимость печати относительно низкая — 2 юаня за каждый снимок (менее 25 рублей).
Устройство появилось в продаже в Китае, где стоит 399 юаней (около 4850 рублей). Вероятно, скоро его привезут в Россию (тем более, что предыдущие модели Mijia Pocket Photo Printer продаются на «Яндекс Маркете»
).
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ООО «Яндекс»
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