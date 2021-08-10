



Компания Xiaomi продемонстрировала свой новый продукт — Cyberdog. Это роботизированная собака, очень похожая на модель Spot от компании Boston Dynamics. И если Boston Dynamics продаёт своего робота за 75 тысяч долларов, то Cyberdog обойдётся покупателям в пятьдесят раз дешевле — за 9999 юаней (около 1500 долларов или 114 тысяч рублей).



Cyberdog сконструирован таким образом, чтобы свободно перемещаться в пространстве, бегать, прыгать и даже делать сальто. Робот может видеть окружающее пространство за счёт модуля анализа глубины Intel RealSense D450, а за его интеллект и движения отвечает ИИ-платформа NVIDIA Jetson Xavier NX, которая содержит 384 ядра CUDA, 48 тензорных ядер и шесть процессоров Carmel ARM.







Для Xiaomi это экспериментальный продукт. Всего будет продана тысяча таких роботов, а Xiaomi ждёт от их обладателей откликов, которые позволят выпустить более продвинутую модель.







