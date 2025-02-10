Xiaomi выпустила компактный массажёр Mijia Fascial Gun 3 Mini. Стоит копейки, весит меньше банки колы







Китайский производитель гаджетов Xiaomi представил новый портативный массажёр Mijia Fascial Gun 3 Mini, который предлагает впечатляющую мощность по минимальной цене. Китайский производитель гаджетов Xiaomi представил новый портативный массажёр Mijia Fascial Gun 3 Mini, который предлагает впечатляющую мощность по минимальной цене. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Xiaomi Mijia Fascial Gun 3 Mini предлагает два режима работы: с фиксированной и переменной частотой вибраций при массаже. В каждом доступно три уровня интенсивности, что позволяет настраивать под индивидуальные потребности пользователей. Внутри установлен мощный бесщёточный моторчик, который обеспечивает силу тяги до 12 кг. Несмотря на свою мощность, он работает тихо (40 дБ), и сопоставим со звуком холодильника.Массажёр Xiaomi также получил светодиодное кольцо, которое обеспечивает обратную связь в реальном времени о приложенном усилии. Индикатор меняет цвет в зависимости от давления: выключен, когда давление минимальное, белый, когда давление оптимальное, и оранжевый, когда давление чрезмерное. Эта функция помогает пользователям поддерживать безопасный и эффективный уровень массажа, не перенапрягая мышцы.Весит девайс всего 357 г. А компактная конструкция позволяет носить его в сумке или кармане. Без подзарядки Xiaomi Mijia Fascial Gun 3 Mini работает от 5 до 9 часов в зависимости от режима. Заряжается гаджет через порт USB Type-C.Пока Xiaomi Mijia Fascial Gun 3 Mini доступен только в Китае по цене 229 юаней (~$31). Вполне вероятно, что скоро он появится и на наших маркетплейсах.