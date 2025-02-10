Xiaomi выпустила компактный массажёр Mijia Fascial Gun 3 Mini. Стоит копейки, весит меньше банки колы

Китайский производитель гаджетов Xiaomi представил новый портативный массажёр Mijia Fascial Gun 3 Mini, который предлагает впечатляющую мощность по минимальной цене.
Массажёр Xiaomi также получил светодиодное кольцо, которое обеспечивает обратную связь в реальном времени о приложенном усилии. Индикатор меняет цвет в зависимости от давления: выключен, когда давление минимальное, белый, когда давление оптимальное, и оранжевый, когда давление чрезмерное. Эта функция помогает пользователям поддерживать безопасный и эффективный уровень массажа, не перенапрягая мышцы.
Пока Xiaomi Mijia Fascial Gun 3 Mini доступен только в Китае по цене 229 юаней (~$31). Вполне вероятно, что скоро он появится и на наших маркетплейсах.
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