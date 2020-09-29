





Xiaomi представила новые смарт-часы, которые получили название Mi Watch Revolve. Новинка получила GPS, круглый AMOLED-экран с Always-On Display, а время автономной работы составит до двух недель.Mi Watch Revolve доступны в размере 46 мм, а цвет корпуса можно выбрать из двух решений: темно-серый (Midnight Black) и серебристый (Chrome Silver). Часы защищены от воды (5ATM). AMOLED-экран с диагональю 1,39 дюйма получил разрешение 454 × 454, его показатель яркости составляет 450 нит, имеется поддержка функции Always-On Display. Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3.Что касается датчиков, смарт-часы оснащаются пульсометром, сенсором для измерения уровня кислорода в крови (VO2 Max) и GPS. Сообщается о поддержке функций отслеживания сна, а также уровня накопленной и потраченной за день энергии. Производитель предусмотрел 10 предустановленных режимов для занятий спортом, среди которых бег, езда на велосипеде, пеший туризм, занятия на беговой дорожке и плавание.Xiaomi Mi Watch Revolve можно использовать для управления воспроизведением музыки на смартфоне. Также они умеют получать уведомления, а среди остальных функций: поиск мобильного устройства, прогноз погоды, фонарик, секундомер, таймер и будильник. Смарт-часы совместимы с гаджетами на Android и iOS, а для подключения используется Bluetooth 5.0 BLE.Аккумулятор с ёмкостью 420 мАч обеспечивает до двух недель автономной работы в режиме ожидания и 20 часов со включенным GPS. Стоимость новинки составляет около 149 долларов.