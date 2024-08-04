Xiaomi выпустила крутой походный рюкзак Mijia Outdoor Leisure Backpack. Стоит сущие гроши

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Компания Xiaomi пополнила ассортимент фирменных рюкзаков Mijia новой моделью, которая позиционируется как идеальный бэкпэк для отдыха на открытом воздухе.Новинка предлагает ультралёгкую конструкцию весом всего в 500 г, но при этом сам рюкзак довольно вместительный. В самый крупный отсек вмещается одежда, снаряжение для кемпинга и даже ноутбук с диагональю до 14 дюймов. Также в нём предусмотрены специальные карманы под бутылки с водой и мелкие предметы.Xiaomi заявляется, что новый рюкзак Mijia изготовлен из высококачественных износостойких и долговечных материалов. На выбор доступно три расцветки: «зелёные джунгли», «синее озеро» и «чёрный обсидиан».Пока рюкзак Xiaomi Mijia Outdoor Leisure Backpack доступен только в Китае по цене 199 юаней (~2380 рублей). Ожидается, что скоро он появится и на других рынках.