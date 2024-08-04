Xiaomi выпустила крутой походный рюкзак Mijia Outdoor Leisure Backpack. Стоит сущие гроши

Фархад
Mijia

Компания Xiaomi пополнила ассортимент фирменных рюкзаков Mijia новой моделью, которая позиционируется как идеальный бэкпэк для отдыха на открытом воздухе.

Новинка предлагает ультралёгкую конструкцию весом всего в 500 г, но при этом сам рюкзак довольно вместительный. В самый крупный отсек вмещается одежда, снаряжение для кемпинга и даже ноутбук с диагональю до 14 дюймов. Также в нём предусмотрены специальные карманы под бутылки с водой и мелкие предметы.

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Mijia

Xiaomi заявляется, что новый рюкзак Mijia изготовлен из высококачественных износостойких и долговечных материалов. На выбор доступно три расцветки: «зелёные джунгли», «синее озеро» и «чёрный обсидиан».

Пока рюкзак Xiaomi Mijia Outdoor Leisure Backpack доступен только в Китае по цене 199 юаней (~2380 рублей). Ожидается, что скоро он появится и на других рынках.
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Источник:
GizmoChina
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