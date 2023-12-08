Xiaomi выпустила лимитированную версию фитнес-браслета Mi Band 8 Pro для фанатов Genshin Impact

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Популярный производитель всего подряд Xiaomi в очередной раз заколлабился с miHoYo, чтобы выпустить спецверсию смарт-браслета Mi Band 8 Pro Genshin Impact Edition с базой для зарядки в виде фигурки Тартальи, эксклюзивными стикерами и другими бонусами.Лимитка Mi Band 8 Pro Genshin Impact Edition получила светло-серый ремешок с узором маски Тартальи. В сам девайс предустановлены специальные значки и циферблаты по легендарной мобильной игре.Технически браслет ничем не отличается от обычной версии Mi And 8 Pro. Он оснащён таким же 1,74-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 нит, поддержкой AOD, базовыми датчиками для мониторинга состояния здоровья, а также автономностью до 10 дней.Подарочное издание Xiaomi Mi Band 8 Pro Genshin Impact Limited Edition продаётся только в Китае по цене 549 юаней (~7 тысяч рублей).