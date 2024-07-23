Xiaomi выпустила машинку для производства соевого молока Mijia Soy Milk Maker. Стоит просто смешных денег

Фархад
Xiaomi

Компания Xiaomi представила новый полезный гаджет для дома — Mijia Soy Milk Maker. Это аппарат для производства соевого молока в домашних условиях.

Машина для приготовления соевого молока получила лаконичный дизайн, а также контейнер ёмкостью 1 л. Самая главная фича девайса — возможность измельчать сухие бобы без необходимости предварительного замачивания. Этот инновационный подход экономит время и усилия, обеспечивая при этом свежий и ароматный продукт на выходе.

Xiaomi

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Инженеры Xiaomi также предусмотрели режим высокотемпературной стерилизации, который очищает внутренние поверхности, уничтожая 99,99% бактерий и микробов.

Xiaomi

Внутри установлена мощная система смешивания с ножом из 6 лопастей. Ещё к плюсам Xiaomi Mijia Soy Milk Maker можно приписать съемный шнур питания для удобного хранения и корпус с двойной теплоизоляцией. Единственный минус — аппарат не подключается к приложению Mi Home.

Пока Xiaomi Mijia Soy Milk Maker доступен только на платформе Youpin по цене 179 юаней (~2200 рублей).
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Dmitriy
+1062
Dmitriy
А чем оно полезно, в каком месте?
43 минуты назад
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Фархад Усманов
+105
Фархад Усманов Dmitriy
если под "оно" подразумевается соевое молоко, то это лучший вариант для тех, у кого непереносимость лактозы. при этом оно также богато белком, витаминами и минералами
38 минут назад
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