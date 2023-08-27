Xiaomi выпустила недорогой маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6. Он прокачает ваш домашний интернет на максимум

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Популярный китайский производитель гаджетов Xiaomi представил новый роутер AX3000T с максимальной скоростью передачи данных 2976 Мбит/с при использовании частот 2,4 ГГц и 5 ГГц.Специально настроенные антенны с технологией Xtra Range увеличивают мощность сигнала и эффективно преодолевают препятствия, включая стены и мёртвые зоны внутри домов.Xiaomi AX3000T оснащён новым чипсетом MediaTek Filogic 820 с двухъядерным процессором A53 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Эта начинка обеспечивает плавную работу, меньшую загрузку ЦП и стабильное подключение до 128 устройств. Кроме того, маршрутизатор оснащен 256 МБ оперативной памяти для повышения общей производительности.На корпусе расположено четыре полноценных гигабитных порта Ethernet с двойным агрегированием портов WAN и LAN. Также есть NFC-модуль для быстрого подключения к сети.Среди прочих полезных особенностей — возможность объединения до 10 роутеров Xiaomi/Redmi в Mesh-сеть.Новый маршрутизатор Xiaomi AX3000T уже доступен в Китае по цене 249 юаней ($34/~3200 рублей). Ждём, когда он появится на АлиЭкспресс.