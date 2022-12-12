Xiaomi

Xiaomi выпустила недорогой внешний SSD с металлическим корпусом

Фархад
Xiaomi SSD

Крупнейший китайский производитель потребительской электроники Xiaomi представил свой первый внешний SSD-накопитель.

Гаджет получил рифлёный корпус из анодированного алюминия, порт USB-C и светодиодный индикатор. Заявленная скорость чтения и записи составляет 2000 МБ/с — производитель утверждает, что фильм в разрешении 4K можно передать на диск всего за одну минуту.

Xiaomi SSD

Другие подробности о новинке пока не раскрываются, но уже известно, что Xiaomi Mobile SSD будет доступен в нескольких объёмах, а версия на 1 ТБ будет стоить всего 799 юаней (7100 рублей) или 649 юаней (5750 рублей) по предзаказу. Продажи стартуют в Китае с 14 декабря. О доступности в других странах пока нет информации.
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Источник:
Weibo
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Комментарии

+342
Geek
Хорошая новость !
2 часа назад в 15:01
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