Xiaomi выпустила недорогой внешний SSD с металлическим корпусом

Крупнейший китайский производитель потребительской электроники Xiaomi представил свой первый внешний SSD-накопитель.Гаджет получил рифлёный корпус из анодированного алюминия, порт USB-C и светодиодный индикатор. Заявленная скорость чтения и записи составляет 2000 МБ/с — производитель утверждает, что фильм в разрешении 4K можно передать на диск всего за одну минуту.Другие подробности о новинке пока не раскрываются, но уже известно, что Xiaomi Mobile SSD будет доступен в нескольких объёмах, а версия на 1 ТБ будет стоить всего 799 юаней (7100 рублей) или 649 юаней (5750 рублей) по предзаказу. Продажи стартуют в Китае с 14 декабря. О доступности в других странах пока нет информации.